Um fünf Messstellen kümmert sich Marion Flechsig seit ihrer Rente. Kümmern heißt in dem Fall: an vier festen Tagen jeden Monat die Grundwasserstände messen und die Daten an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) übermitteln. Dorthin also, wo die 69-Jährige selbst jahrzehntelang gearbeitet hat.