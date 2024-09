Auf der Bundesstraße 189 in Magdeburg hat tonnenweise ausgelaufene Gülle seit Montagabend in Richtung Stendal stundenlang für Behinderungen gesorgt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen mitteilte, war die Straße zwischen der A2-Abfahrt Magdeburg-Zentrum und Ebendorfer Chaussee gesperrt. Bis zu sechs Tonnen Gülle hatten sich auf der Fahrbahn verteilt.