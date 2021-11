In Magdeburg hat ein angetrunkener Mann Kindern am Halloween-Abend Betäubungsmittel statt Süßigkeiten überreicht. Die drei 11 und 12 Jahre alten Kinder hätten die Tüte mit Betäubungsmitteln am Sonntag im Stadtteil Leipziger Straße erhalten, teilte die Polizei mit. Dabei soll es sich nach den Worten einer Sprecherin um Cannabis gehandelt haben.