Leistungssport Sportschule Magdeburg: Keine Förderung mehr für Handballunterricht von Mädchen

Sachsen-Anhalt ist Handball-Land. Der SC Magdeburg ist national und international eine Bank, und auch an den Wildcats aus Halle-Neustadt kommt man kaum vorbei. Doch für weibliche Talente im Land wird es in Zukunft schwierig. Den leistungsorientierten Frauen-Handball soll es künftig nur noch in Halle geben. Besonders bitter für junge Talente in Magdeburg.