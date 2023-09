Ein Azubi kostet einen Betrieb mehrere zehntausende Euro. Erst im Laufe der Jahre zahlt sich das aus – und wenn er im Betrieb bleibt.

Leisten kann sich ein Betrieb einen Azubi nur, wenn er hauptsächlich positive Gewinne erzielt. Das sagt ein Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde.

Wenn ein Azubi nicht dem Betrieb treu bleibt, tröstet es, wenn er immerhin dem Handwerk treu bleibt.

Die Johanniskirche in Magdeburg ist voller Menschen. Viele Eltern sind gekommen, um zu sehen, wie ihre Kinder in die Gesellschaft entlassen werden. Klingt nach Jugendweihe, doch die "Kinder", von denen die Rede ist, sind alle über 18 Jahre alt und haben gerade ihre Ausbildung in einem Handwerksberuf erfolgreich beendet. Nun werden sie "freigesprochen" und laut der mittelalterlichen Tradition als Handwerker in die Gesellschaft übergeben.

Eric hat eine Ausbildung zum Frisör beendet. Er wartet auf seinen Gesellenbrief. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Das Vorprogramm bestehend aus Gesang und verschiedenen Reden ist in vollem Gange. Einer der Azubis, der voller Vorfreude im Publikum sitzt, ist Eric. Der junge Mann ist einer von 102 Azubis aus 70 Ausbildungsbetrieben, die von der Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde an diesem Tag freigesprochen werden. Seine Ausbildung hat er in einem Frisörsalon in Magdeburg gemacht und dort war der junge Azubi sogar noch vor der Freisprechung tätig.

Fachkräftemangel und teure Ausbildung im Handwerk

Ein paar Stunden zuvor. Im Frisörsalon in der Keplerstraße in Magdeburg ist es wuselig. Haare fallen zu Boden, Menschen erzählen wild durcheinander, ein Föhn taucht den Salon in eine wohlige Wärme. Mittendrin ist Eric. Er schneidet einer Kundin die Haare. Das Handwerk des Frisörs zu erlernen war sein Traum, erklärt er MDR SACHSEN-ANHALT: "Meine Mama war auch Frisörin. Das hat mich schon als kleines Kind interessiert. Irgendwann habe ich entschieden, dass ich das auch mache."

Nach seiner dreijährigen Ausbildung hat Eric sogar das Glück, von dem Salon übernommen zu werden – und auch Eric will bleiben. "Bei uns im Salon ist ein sehr schönes Ambiente und wir machen auch ständig Weiterbildungen. Das hat mich überzeugt", sagt er. Für die Besitzerin und Ausbilderin des Salons, Katrin Wilke, ist es in Zeiten des Arbeitskräftemangels besonders toll, wenn man neue Mitarbeiter gewinnen kann, erklärt sie MDR SACHSEN-ANHALT. Eric ist damit der dritte Azubi, der in ihrem Laden bleibt. Über die Jahre hat sie insgesamt schon 30 Azubis ausgebildet. Mit Schere und Kamm arbeitet Eric – sein Werkzeug. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg