Rund 920 Auszubildende beginnen am 1. August in den Handwerksbetrieben im Norden Sachsen-Anhalts eine Berufsausbildung. Das sind gut zehn Prozent mehr als vor einem Jahr und in etwa so viele Azubis wie am 1. August 2019. "Das Vor-Corona-Niveau rückt in Sichtweite", erklärt Hagen Mauer, Präsident der Handwerkskammer Magdeburg. Die Suche nach künftigen Fachkräften gehe aber weiter.