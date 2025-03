Es ist ein besonderer Moment im Berufsleben der Handwerkerinnen und Handwerker. Am Samstag haben in Magdeburg 114 Handwerkerinnen und Handwerker aus acht Gewerken ihre Meisterbriefe erhalten. Der Meisterbrief eröffnet neue Karrierechancen, bringt besseres Gehalt und ist der gedruckte Beweis für Kompetenz und Expertise. Er ist auch nicht geschenkt – die meisten Weiterbildungen laufen gute zwei Jahre neben der Arbeit und kosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro.

Milena Schallenberg aus Magdeburg war es das wert. Sie hat sich nach dem Abi gegen ein Studium entschieden, wurde genau wie ihr Lebensgefährte Meisterin in der Elektrotechnik – und als einzige Frau in der Schule Jahrgangsbeste: "Ich habe für meine Prüfung eine Holzschleifmaschine gebaut, das war ein Riesenprojekt, in das ich viel reinvestiert habe. Aber es hat auch viel Spaß gemacht, alles nochmal anzuwenden, was ich gelernt habe." Schallenberg ist auch aktiv auf Instagram und zeigt nicht nur dort, dass sie ihren Traumjob gefunden hat. Künftig will sie für die Magdeburger Stadtwerke arbeiten.