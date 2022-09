Entlastungspaket Haseloff rechnet mit Hunderten Millionen Euro Extrakosten

Über die Finanzierung des Entlastungspakets werde im Detail noch zu sprechen sein. "Aber wir müssen Lösungen finden und so schnell wie möglich", sagte der Regierungschef. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer am 28. September über die Kosten für das geplante Entlastungspaket reden. Die Ampel-Koalition hatte zuletzt ein drittes Maßnahmenpaket als Ausgleich für die rasant steigenden Preise vorgestellt, dessen Umfang auf etwa 65 Milliarden Euro geschätzt wird.