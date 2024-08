Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Jens Wolf

Nach Olympiasieg von Märtens Haseloff will neues Schwimmzentrum in Magdeburg

15. August 2024, 12:28 Uhr

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz für den Bau eines neuen Schwimmzentrums in Magdeburg einsetzen. Der Deutsche Olympische Sportbund arbeitet bereits an ensprechenden Plänen und schätzt die Baukosten auf rund 50 Millionen Euro.