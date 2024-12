Die Bauarbeiten am Hasselbachplatz in Magdeburg gehen auf die Zielgerade. Wie die Verkehrsbetriebe (MVB) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Demnach soll bis Mitte Dezember (16.12) die Sanierung unter anderem an den Gleisbetten, Weichen und Oberleitungen abgeschlossen sein – und die Straßenbahnen wieder fahren. Spätestens ab dem 20. Dezember werde der Hasselbachplatz dann auch wieder für Autos und Fußgänger geöffnet.