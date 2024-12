Die Bauarbeiten am Hasselbachplatz in Magdeburg sind nach gut einem Jahr Bauzeit fast vollständig beendet. Seit Montag ist der Hassel wieder frei. Das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit. Die Bauarbeiten würden planmäßig beendet. Auch alle Haltestellen stünden wieder für die Fahrgäste bereit. Damit können über den Verkehrsknotenpunkt nahe der Altstadt wieder Straßenbahnen und Autos fahren.