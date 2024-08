Stadtentwicklung Hauptbahnhof in Magdeburg: Umbau am Kölner Platz verzögert sich

22. August 2024, 10:20 Uhr

Die Umbauarbeiten am Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg dauern länger als geplant. Sie sollen nun bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Grund für die Verzögerung sind Änderungen im Bauablauf und zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Wie stark die Kosten dadurch steigen, ist noch offen.