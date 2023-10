Der Mitteilung von Sonntag zufolge sind freiwillige Ausgaben in voller Höhe gesperrt. Was das konkret bedeutet, wurde bislang nicht mitgeteilt. Oberbürgermeisterin Borris stellte jedoch klar, dass wegen der Haushaltssperre in diesem Jahr zum Beispiel keine Schwimmbäder geschlossen werden sollen. Die Stadt Magdeburg hatte in den vergangenen Monaten bereits mehrere Sparmaßnahmen beschlossen.