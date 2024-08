"Die derzeitige Prognose für das Haushaltsergebnis am Jahresende erfordert das Eingreifen in unsere aktuelle Haushaltsführung", erklärte Borris. Ziel sei es, das Defizit im Haushalt zu minimieren und die Voraussetzungen für die Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans für 2025 zu schaffen, so die Oberbürgermeisterin.

Eine Haushaltssperre erlaubt nur zwingend notwendige Ausgaben für vertraglich verpflichtende, laufende und unaufschiebbare Maßnahmen, während alle anderen freiwilligen Ausgaben gestoppt werden, so die Stadt. Zusätzlich zur Haushaltssperre werde ab dem 1. Oktober ein vorübergehender Einstellungsstopp für freie Stellen in der Verwaltung eingeführt, unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Ausnahmen. Darüber hatte Borris in der letzten Stadtratssitzung am 15. August über die aktuelle Finanzsituation der Landeshauptstadt informiert.