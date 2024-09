Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat eine Haushaltssperre verhängt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist der Grund dafür eine Prognose für den städtischen Haushalt bis Ende 2024. Nach aktuellem Stand werde ein Minus im zweistelligen Millionenbereich im Haushalt erwartet. Hintergrund seien steigende Sozialausgaben, höhere Personalkosten sowie sinkende Steuereinnahmen. Die Haushaltssperre gilt seit 1. September bis zum Jahresende.

"Die derzeitige Prognose für das Haushaltsergebnis am Jahresende erfordert das Eingreifen in unsere aktuelle Haushaltsführung", erklärte Borris. Ziel sei es, das Defizit im Haushalt zu minimieren und die Voraussetzungen für die Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans für 2025 zu schaffen, so die Oberbürgermeisterin.