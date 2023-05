Die Stadt Magdeburg hat ihren ersten hebammengeleiteten Kreißsaal: Seit Freitag können sich Schwangere an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Krankenhauses St. Marienstift für eine Geburt nur mit Hebammenbetreuung entscheiden. "Back to nature" nennt das die Pressesprecherin des Marienstifts, Carola Schuller, also "Zurück zur Natur". Frauen sollen in 1:1-Betreuung eine natürliche Geburt erleben dürfen, ohne Apparate und Ärzte. Diese stehen im Notfall zur Verfügung.

Melanie Hennig (rechts) ist eine von rund 25 Hebammen am Marienstift. Bildrechte: Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg "Das Konzept eines hebammengeführten Kreißsaals kursiert schon länger in unseren Köpfen", sagte Melanie Hennig, Hebamme und Teamleiterin in der Geburtshilfe am St. Marienstift. Man habe die Geschäftsführung schnell überzeugt und im Team ein Konzept erarbeitet. Dort ist unter anderem aufgeführt, dass nur normalgroße Kinder in Schädellage von gesunden Müttern zwischen der 38. bis 42. Schwangerschaftswoche entbunden werden. "Nun sind alle Voraussetzungen erfüllt und wir können starten. Umso mehr freut es uns, dass dies am Welthebammentag passiert", so Hebamme Hennig.

Was ist ein Hebammenkreißsaal? Der Hebammenkreißsaal ist ein hebammengeleitetes geburtshilfliches Betreuungsmodell im Krankenhaus, in dem Hebammen eigenverantwortlich gesunde Schwangere vor, während und nach der Geburt ohne ärztlichen Geburtshelfer betreuen. Voraussetzung ist, dass bestimmte gesundheitliche Kriterien erfüllt sind, eine entsprechende Aufklärung erfolgt ist sowie eine Einverständniserklärung der werdenden Mutter vorliegt.

Quelle: Krankenhaus St. Marienstift

Mütter wollen möglichst natürliche Geburten

Dem Geburtsteam der Klinik gehören rund 25 Hebammen an. Drei Kreißsäle gibt es, einer davon steht nun für die hebammengeleiteten Geburten zur Verfügung. "Die jungen Mütter wollen das auch", erklärte Sprecherin Carola Schuller. Durch die Stärkung der natürlichen Geburt und die intensive Hebammenbetreuung seien weniger medizinische Maßnahmen nötig, dazu gäbe es weniger Kaiserschnitte.

Es braucht nicht immer moderne Technik, um ein Kind sicher auf die Welt zu bringen. Bildrechte: Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg

Der Hebammenkreißsaal ist dabei weder räumlich noch personell von den bestehenden Kreißsälen getrennt. Falls notwendig, werde das Hebammenteam um ein Ärzteteam ergänzt, sodass die Sicherheit von Mutter und Kind immer gewährleistet sei.

