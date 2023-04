In Magdeburg ist am Mittwoch ein rekonstruiertes 101 Jahre altes Wandbild feierlich an das Hegel-Gymnasium übergeben worden. Nach Angaben der Schule wurde das Bild 1992 bei Sanierungsarbeiten unter mehreren Farbschichten entdeckt.



Gemalt habe es demnach der Kunstlehrer Fritz Weissenborn im Jahr 1922. Hauptthema auf dem dreiteiligen Bild sei die Rolle der Frauen in Friedens- und Kriegszeiten. Der Mittelteil des Gemäldes stelle wahrscheinlich Tätigkeiten dar, die die Schülerinnen nach ihrem Abschluss ausüben könnten. Dafür haben damals auch Schülerinnen und Lehrerinnen Modell gestanden, so die Schule.

Pünktlich zum Jubiläum fertig restauriert: Das eindrucksvolle Wandgemälde am Magdeburger Hegel-Gymnasium. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe