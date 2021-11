Wissen an Schüler weitergeben

Diese Motivation wollen sie auch an junge Menschen weitergeben. Am Donnerstag besuchte sie eine Schülerfirma in der neuen Halle. Die Acht- und Neuntklässler der Sekundarschule Benndorf haben den weiten Weg aus Mansfeld-Südharz nach Magdeburg auf sich genommen, um sich Tipps und Tricks der Profis abzuschauen, wie der Geschäftsführer der "Benndorfer Holzbau GmbH" erzählt. "Wir wollen uns angucken, wie es von der Entwicklung bis zur Produktion aussieht", so Schüler Philipp Ahlig.

Die Schüler und Schülerinnen bauen rollstuhlgerechte Hochbeete, Rollbänke und Briefkästen aus Holz für Seniorenheime. "Sebastian und Sandra nutzen Programme, die wir nicht kennen, zum Beispiel 3D-Programme. So etwas brauchen wir auch. Vor allem nehme ich aber den Geist mit, der hier hinter steckt. Einfach mal zu machen und vorher nicht zu viel nachzudenken", erzählt Ahlig begeistert. Konnten alle ihre Fragen loswerden: Die Schülergründer aus Benndorf. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Magdeburg als Treffpunkt für Content Creator

Bald sollen in der 2.000 Quadratmeter-Halle nicht nur Schüler, sondern auch andere Youtuber zu Gast sein. Wenn es nach Sandra und Sebastian Gauck geht, soll das neue Studio in Magdeburg-Buckau zum neuen Vernetzungstreff für andere Youtuber und alle, die ihre Kreativität ausleben wollen, werden. "2020 haben Youtube-Spaces geschlossen und wir haben gemerkt, viele Creator sind heimatlos und suchen einen Ort, wo man andocken kann", so Sebastian Gauck.

Dabei würde Magdeburg die zentrale Lage in Deutschland zu Gute kommen. "Das Räumliche ist aber gar nicht das zentrale Thema", so Sebastian Gauck weiter. "Wenn der eine aus Berlin, der andere aus Köln kommt, dann kann man sich hier treffen, ein Interview-Set-up aufbauen und dann fahren sie in verschiedene Richtungen weiter. Das Vernetzen ist hier eigentlich das Wichtige."

Chance für die Stadt

Das Youtuber-Ehepaar habe auch schon Anfragen für ihre Studios aus Köln und München, auch habe es schon erste Besuche anderer Creator gegeben. Dass andere Influencer nach Magdeburg kommen, sehen sie als Chance für die Stadt: "Magdeburg hat nicht das Image, eine Hochburg für neue Medien zu sein. Und wir hoffen, dass es für Magdeburg etwas Positives ist, wenn man sagt, dass da ein großer Youtube-Space ist", so Sebastian Gauck.

Sandra Gauck ergänzt: "Vielleicht kommt hier mehr Kreativität her. Und vielleicht sind junge Firmen und Start-ups auch eher gewillt, hier zu bleiben und nicht in westliche Bundesländer zu gehen. Und ich hoffe auch, dass es nicht nur ein Anreiz ist, hierzubleiben, sondern auch herzukommen."

"Das Herzstück des Studio 5", wie Sebsatian Gauck sagt. Die Empfangshalle ist gleichzeitig der größte Raum. Hier können sogar Autos für Foto- und Videoaufnahmen reinfahren. Bildrechte: MDR/Olga Patlan