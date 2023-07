Die Herman-Gieseler-Halle in Magdeburg ist am Wochenende ein letztes Mal Austragungsort für Handballspiele gewesen. Mit einem Turnier der Legenden verabschiedeten sich viele ehemalige Weltklassespieler des SCM von ihrer Kultspielstätte.

Rund 66 Jahre war die Gieseler-Halle Spielstätte für den Magdeburger Handballsport. Zum Turnier der Legenden kamen mehr als 1.000 Zuschauer, um sich gemeinsam mit SCM-Stars wie Henning Fritz, Joel Abati oder Olafur Steffanson an beste Handballzeiten zu erinnern.

In der Hermann-Gieseler-Halle feierte der SC Magdeburg zehn Meistertitel und zwei Europacup-Siege. (Archivbild) Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Turnierorganisator Michael Jahns freute sich über die große Resonanz von Zuschauern und Magdeburger Handballstars. Jahns sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben die Chance genutzt, hier noch einmal ein schönes Spiel, ein letztes Spiel zu machen – 'The Last Game' hier in der Gieseler-Halle – und uns ehrwürdig zu verabschieden."

Nicht nur bei Sportfans Kult

In der Hermann-Gieseler-Halle feierte der SC Magdeburg zehn Meistertitel und wurde zweimal Europacup-Sieger. In den 1950-er Jahren jazzte dort auch der weltbekannte Trompeter Louis Armstrong. Und auch Max Schmeling hat einst in der historischen Sportstätte geboxt.

Zudem gilt die Halle am Klaus-Miesner-Platz als herausragendes Baudenkmal der Moderne der 1920-er Jahre. Sie war das erste kommunale Bauwerk, das nach dem Ersten Weltkrieg im Stil des Neuen Bauens errichtet wurde. Ursprünglich diente das Gebäude als Viehmarkt- und Ausstellungshalle und wurde 1922 nach den Plänen der Architekten Johannes Göderitz und Bruno Taut fertiggestellt.

Wie es mit der Halle weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Stadt sucht Nutzungskonzept

1997 wurde die Hermann-Gieseler-Halle als Spielstätte des SC Magdeburg von der Bördelandhalle, der heutigen Getec-Arena, abgelöst. Seitdem wurde sie vor allem für Schulsport und von der 2. Mannschaft des SC Magdeburg genutzt.