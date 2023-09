Der Stadtrat von Magdeburg entscheidet am Donnerstag, ob die Hermann-Gieseler-Halle unter bestimmten Auflagen öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben werden soll. In der Beschlussvorlage sind Kriterien enthalten, die die "bedarfsgerechte Nutzung" der Halle sichern sollen. Heißt: Nur, wer ein gutes Nutzungskonzept vorlegt, soll die Halle auch kaufen können.

Konkret steht in den Kriterien, dass die Halle in Zukunft etwa für sportliche, gastronomische oder kulturelle Zwecke genutzt werden könnte. Auch Büros, Messestände oder großflächiger Einzelhandel kämen den Kriterien nach für eine Nutzung in Frage. Die Qualität des Nutzungskonzeptes soll am Ende mit 30 Prozent in die Entscheidung für oder gegen einen möglichen Käufer einfließen. Weitere 35 Prozent entfallen auf das Denkmalschutzkonzept, 20 auf den Klimaschutz und 15 auf die Wirtschaftlichkeit der Bewerbungspläne.

Die berühmte Halle am Klaus-Miesner-Platz liegt vielen Magdeburgern am Herzen. Bildrechte: MDR/Daniel George

Streit um Nutzung

Damit, dass dem Nutzungskonzept ein starkes Gewicht gegeben wird, will die Stadt Magdeburg wohl auch verhindern, dass der Streit um die Halle erneut eskaliert. Stattdessen soll der Willen der Bürger stärker in die Zukunft der Halle mit einbezogen werden. "Übergeordnetes Ziel des Verfahrens ist die Sicherung der bedarfsgerechten Nachnutzung der Liegenschaft", heißt es in dem Beschluss.

2016 hatte die Stadt die Halle angesichts der damals anstehenden Sanierungskosten von etwa 22 Millionen Euro verkauft – und 2021 wieder übernommen, weil es heftige Proteste gegen die Pläne des Projektentwicklers Rolf Onnen gegeben hatte, ein Möbelhaus auf dem Gelände zu errichten. Seitdem ist die Zukunft der Hermann-Gieseler-Halle ungewiss. Die Sanierungskosten sind laut neueren Schätzungen auf inzwischen 30 Millionen Euro gestiegen.

Zwischendurch diente die Halle als Notunterkunft für Geflüchtete. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Möbelverkauf nicht ausgeschlossen

Sollte dem Beschluss am Donnerstag zugestimmt werden, wäre eine Nutzung des Geländes als Möberverkaufsfläche aber trotzdem noch nicht gänzlich vom Tisch. Denn die Nutzung als "großflächiger Einzelhandel" ist in den Kriterien zur Nutzung als Option weiterhin vorgesehen.

Der "Bürger für Stadtfeld e.V." spricht sich in einer Stellungnahme aus dem Februar 2022 gar ganz gegen einen Verkauf der Hermann-Gieseler-Halle aus und fordert, die Stadt solle das "typisch magdeburgische" Baudenkmal stattdessen im eigenen Besitz sanieren. Damit deutet sich an, dass das Ringen um die Zukunft der Halle wohl auch nach dem Stadtratsbeschluss weitergehen wird.

Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat, wie es mit der Hermann-Gieseler-Halle weitergeht. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Sören Thümler

Baudenkmal mit großer Bedeutung

Die Zukunft der Hermann-Gieseler-Halle berührt auch deshalb so viele Menschen, weil sie für viele Generationen eine besondere Bedeutung hat. In dem berühmten Baudenkmal fanden zu großen Zeiten Veranstaltungen mit Weltstars statt. Max Schmeling boxte hier, Louis Armstrong spielte ein Jazzkonzert, die Handballer des SCM gewannen hier zweimal den Europacup und zehn Meisterschaften. Erst im Juli feierten die Handballer mit einem Turnier den Abschied aus der berühmten Spielstätte. "Der Spielort wird immer eng mit der Geschichte des Vereins verbunden bleiben", so SCM-Geschäftsführer Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt.

Die Handballer des SCM haben in der Hermann-Gieseler-Halle legendäre Partien absolviert. (Archivbild) Bildrechte: dpa