Bildrechte: Melitta Schubert/UMMD

Bisher konnte nur eine komplette Herzklappe durch eine offene Operation eingesetzt werden, bei der der Brustkorb aufgesägt und die Patientinnen und Patienten an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden muss. Bei der neuen Methode schlägt das Herz normal weiter – wie bei einer Herzkatheter-OP, bei der ein Stent gesetzt wird. "Im Grunde haben wir nur ein Loch in eine Vene gemacht", erklärte Rüdiger Braun-Dullaeus, der Leiter der Klinik für Kardiologie an der Uniklinik Magdeburg. Die 40.000 Euro teure künstliche Klappe wird in zusammengefalteter Form transportiert und vor Ort entfaltet. Laut Klinik dient dann die alte Klappe als Halterung.