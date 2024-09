Am Sonntag war am Hexentanzplatz in Thale ein 17 Jahre alter Jugendlicher tödlich verunglückt. Wie die Mitteldeutsche Zeitung (€) sowie die Volksstimme (€) berichten, war er mit Freunden unterwegs. Er sei über ein Schutzgeländer geklettert, um ein Foto zu machen. Dieser Darstellung widersprechen jedoch mehrere mutmaßliche Augenzeugen in den sozialen Netzwerken. Die Polizei bestätigt, dass der Jugendliche abgerutscht und 50 Meter in die Tiefe gestürzt ist. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen. Der Jugendliche konnte mithilfe eines Hubschraubers nur noch tot geborgen werden. Die jungen Leute stammten demnach aus Bitterfeld-Wolfen und Raguhn-Jeßnitz.

Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock