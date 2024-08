Neben dem künftigen Intel-Gelände am Rande von Magdeburg sind weitere Flächen verkauft worden, um den Standort zu entwickeln. Wie die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH des Bundes (BVVG) am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um Umwandlungsfläche auf dem Gebiet der Gemeinde Sülzetal mit einer Größe von insgesamt 34 Hektar. Die Flächen befinden sich demnach neben dem 400 Hektar großen Areal am Eulenberg, auf dem der amerikanische Chiphersteller Intel zwei neue Halbleiterfabriken bauen möchte.