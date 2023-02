"Meine Schwester hat angerufen. Sie sagt, wenn man in die Stadt reinfährt, riecht es nach Leichen", erzählt Ciya Bakur (Name auf Wunsch geändert, Anm. d. Red.). Der junge Kurde, der in Magdeburg lebt, kommt aus der Nähe der Stadt Adiyaman, die von den Erdbeben in der Türkei und in Syrien schwer getroffen wurde. "Es ist schwer vorstellbar, was dort passiert", sagt Bakur.