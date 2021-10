Es ist nicht der erste Streik, den der öffentliche Verkehr in den letzten Monaten in Deutschland erlebt und vermutlich auch nicht der letzte. Anfang September hatte die Lokführer-Gewerkschaft GDL einen fünftägigen Streik durchgeführt, am 29. September 2020 hatte Verdi zu einem bundesweiten Streik im ÖPNV (öffentlichen Personen Nahverkehr) aufgerufen, in ganz Deutschland standen Busse und Bahnen still. Dahinter stecken laut Verdi deutschlandweite strukturelle Probleme, die auch in Zukunft für Streiks sorgen könnten.