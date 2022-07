Mit Blick auf den Klimawandel und die drohende Zunahme an Hitzewellen empfiehlt das Bundesumweltministerium seit 2017 sogenannte Hitzeaktionspläne. Doch solche Konzepte existieren in Sachsen-Anhalt bislang kaum . Kommunen und Landkreise verweisen dabei auf das Land – und umgekehrt.

Außerdem wies Rehbaum auf die sogenannten Frischluftschneisen in der Stadt hin. "Wir arbeiten momentan daran, wie wir unsere Innenstadt als sehr starken und großen Erwärmungsbereich so gestalten, dass die Luftzirkulation dort hinkommt." Man müsse mit den Grünflächen arbeiten.

Auch Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), wies auf die Bedeutung der Frischluftschneisen in der Landeshauptstadt hin. Es sei wichtig, eine Stadt gar nicht erst zur Hitzeinsel werden zu lassen. Dafür sei Magdeburg an der Elbe ideal gelegen. "Wenn wir dafür sorgen, dass die entsprechenden Frischluftschneisen in der Stadt erhalten bleiben und nicht zugebaut werden, haben wir dort schon einen enormen Mehrwert", so die Ministerin.