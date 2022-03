Manuela Schwartz wird neue Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal . Der Akademische Senat hat sie am Mittwoch gewählt, wie die Hochschule mitteilte. Schwartz übernimmt das Amt ab dem kommenden Sommersemester und folgt damit auf Anne Lequy, die nach acht Jahren Amtszeit nicht wieder kandidierte.

Manuela Schwartz wird neue Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal. Bildrechte: Hochschule Magdeburg-Stendal/Matthias Piekacz

Manuela Schwartz studierte Musikwissenschaft, Neuere Geschichte und Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und an der Technischen Universität Berlin, wo sie 1995 promovierte. 1998 kam sie als Vertretungsprofessorin für Historische Musikwissenschaft an die damalige Fachhochschule Magdeburg. Seit 2000 ist sie Professorin.