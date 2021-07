Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt Experte: Große Flüsse gut gerüstet gegen Hochwasser

Hauptinhalt

Das letzte Hochwasser in Sachsen-Anhalt ist ein paar Jahre her. Durch die immensen Überflutungen in mehreren Bundesländern ist das Thema nun wieder aktueller denn je. Daniel Bachmann ist Professor für Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Für ihn ist klar: Sachsen-Anhalts große Flüsse sind gut geschützt. Doch das heißt nicht, dass das für jedes Haus hinterm Deich zutrifft. Es müsse viel mehr Eigenvorsorge betrieben werden.