Rücker – Mitglied bei den Linken – ist Student in Magdeburg, wo er die Gruppe "OVGU Pride" gegründet hat, die queere Menschen unterstützen soll. Außerdem engagiert er sich seit Jahren für den CSD Magdeburg und hat viele Einblicke in die queere Szene. Die Stimmung in der Stadt sei schon einmal offener gewesen, berichtet er. "Vor allem in den letzten Jahren hat man verschärft gemerkt, dass die Angriffe auf die Queer-Community wieder gestiegen sind."