Das Messgeräte- und Technologieunternehmen Horiba hat in Magdeburg nach 18 Monaten Bauzeit ein neues Werk in Betrieb genommen. Rund 30 Millionen Euro seien dafür investiert worden, teilte Horiba mit.

Das japanische Unternehmen stellt Analyse- und Messinstrumente her. Dafür gebe eine steigende Nachfrage, zum Beispiel zum Testen von Brennstoffzellen, hieß es am Dienstag. Hintergrund sei die Wende hin zu mehr Elektromobilität .

In dem rund 10.000 Quadratmeter großen Werk in Magdeburg-Rothensee können laut Horiba bis zu 325 Menschen arbeiten. Die Horiba-Gruppe mit Sitz in Kyoto ist nach eigenen Angaben ein führender Hersteller von Messinstrumenten und Systemen für automobiles Testen, Prozess- und Umwelttechnik, Medizindiagnostik und Halbleiterproduktion.