Akribisch arbeitet Phil Hubbe in seinem Cartoon-Atelier im Magdeburger Stadtteil Buckau an seinen heutigen Werken. Der Ablauf ist dabei häufig der gleiche. Zuerst wird die Presseschau gelesen, dann die weitere Nachrichten-Lage gecheckt und schon taucht der Pinsel in die Acrylfarbe für die erste Zeichnung.