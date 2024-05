Marode Fußgängerbrücke Gespräch mit Stadt gefordert: Hubbrücke in Magdeburg bleibt gesperrt

28. Mai 2024, 09:09 Uhr

In Magdeburg bleibt die Hubbrücke über die Elbe vorerst gesperrt. In der historischen Holzbrücke klafft ein Loch. Der Eigentümer will die Brücke zwar reparieren lassen, sie aber so lange gesperrt lassen, bis er mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt erhält.