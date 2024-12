Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Ordnungsamt baut Sperre auf Hubbrücke in Magdeburg gesperrt: Teile des Holzbodens herausgebrochen

12. Dezember 2024, 19:10 Uhr

Vor der Hubbrücke in Magdeburg steht eine große rot-weiße Absperrung, die signalisiert: Hier darf derzeit niemand die Elbe überqueren. Das Ordnungsamt hat die Brücke gesperrt, weil es kaputte Holzdielen in dem Boden gibt – mal wieder. So sieht es dort derzeit aus.