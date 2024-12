Sperre aufgehoben Hubbrücke in Magdeburg wieder offen

16. Dezember 2024, 11:33 Uhr

Zum Start in die neue Woche ist die Sperrung der Hubbrücke in Magdeburg aufgehoben worden. Das Ordnungsamt hatte die Brücke gesperrt, weil es mal wieder kaputte Holzdielen in dem Boden gab.