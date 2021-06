Sicherheitsüberprüfung Hubbrücke in Magdeburg eine Woche gesperrt

In Magdeburg wird derzeit an mehreren Elbbrücken gebaut. Die Hubbrücke ist zur Überprüfung der Sicherheit seit Freitag eine Woche lang gesperrt. An der neuen Strombrücke werden die Bauarbeiten intensiviert.