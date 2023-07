Eine Stele an der Brücke wurde schon erneuert. Sie ist rostfrei und in strahlendem Rot gestrichen. Rostfrei und grau-grün wie der Originalanstrich sollen bald alle Stelen aussehen. Das Rot dient derzeit nur der besonderen Aufmerksamkeit. "Es wird auch langsam Zeit mit der Sanierung, damit die Brücke noch lange erhalten bleibt.", sagt Eigentümer Rolf Onnen. Die letzte Reparatur sei durch den Zweiten Weltkrieg bedingt gewesen. Außerdem müsse jedes Haus, jedes Bauwerk permanent instand gehalten werden. "Das ist hier seit 70 Jahren überhaupt nicht mehr gemacht worden, wohlwissend, dass die Brücke irgendwann mal einen neuen Anstrich braucht", so Onnen.

In bunt wird es die Stelen am Ende aber wohl nicht geben. Das verhindert der Denkmalschutz. Fürs Erste sind Preise ab 500 Euro pro Stele angedacht – je nach Lage und Größe. Wer möchte, kann auch beim Malern der Brücke helfen. Schwierig wird es, ein Gerüst für die Malerarbeiten zu finden, sagt Onnen, denn die Brückengeländer sind bis zu zwölf Meter hoch. Für die Stelen anmelden kann man sich direkt in Onnens Immobilienbüro. Einen Zeitplan gibt es bisher jedoch nicht. Am Ende entscheidet der Erfolg der Spendenaktion, wie lange die Sanierung der Magdeburger Hubbrücke dauert.