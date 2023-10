Nach einem Überfall auf einen Supermarkt am Mittwochmorgen in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise geben könne, solle sich melden. Die Beamten gaben zudem Einzelheiten zum Tathergang bekannt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in Magdeburg ähnliche Überfälle gegeben, bei denen die Täter je am frühen Morgen in Geschäfte eindrangen. Einmal war Geld gestohlen worden, einmal Tabakwaren in einem unteren fünfstelligen Wert. Die Polizei sucht nach Zeugen. In einem der Fälle wird ein etwa 1,85 Meter großer, kräftiger Mann gesucht.