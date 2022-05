Wenige Tage, nachdem ein Hund in Magdeburg zwei weitere Hunde angegriffen und getötet hat, verlangt die Tierschutzorganisation Peta einen sogenannten Hundeführerschein auch in Sachsen-Anhalt. Wie Peta mitteilte , liegt der Grund für Beißattacken wie diese oft nicht beim Hund, sondern dessen Halter.

Vorteil eines Hundeführerscheins wäre den Angaben zufolge, dass Halter schon vor Aufnahme des Tieres lernen, wie sie Hunde artgerecht halten und deren Kommunikation zu deuten haben. Beigebracht wird das Halterinnen und Haltern in einem Theoriekurs, gefolgt von einem Praxisseminar an einer Hundeschule.

Verpflichtend ist so ein Führerschein bereits in Niedersachsen und Berlin. Das regelt in Niedersachsen das "Gesetz über das Halten von Hunden". Auch in Berlin müssen sich alle, die sich einen Hund anschaffen, informieren.