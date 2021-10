Bei zwei Hausdurchsuchungen in den Magdeburger Stadtteilen Salbke und Ottersleben hat die Polizei mehr als 50 verwahrloste Tiere sichergestellt. Die Tiere seien in "erbärmlichen und unwürdigen Verhältnissen" gehalten worden, teilte die Stadt mit. Sie hatten in einer Wohnung und auf einem Gartengrundstück gelebt.