Wer erfand sie Hyparschale?

Geschaffen hat die Hyparschale 1969 der Bauingenieur Ulrich Müther. Das Bauwerk ist so besonders wegen seiner selbst tragenden Spannbetondecke. Sie besteht aus vier hyperbolischen Paraboloiden und überspannt eine quadratische Fläche von 48 x 48 Metern. Sie ist das größte noch existierende Schalenbauwerk Müthers.



Im Jahr 1997 wurde die große Veranstaltungshalle geschlossen und stand seitdem fast drei Jahrzehnte leer. Sogar der Abriss der Hyparschale war im Gespräch, doch im Frühjahr 2019 wendete sich das Blatt und es wurde mit der Sanierung begonnen. Nach fünf Jahren Bauzeit, Ende Juni diesen Jahres, wurde die Hyparschale feierlich wiedereröffnet.



Kann man die Hyparschale auch abseits der laufenden Ausstellung besichtigen?

Die Hyparschale kann aktuell nur in Verbindung mit der Banksy-Ausstellung besichtigt werden. Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM) plant Anfang des kommenden Jahres einen Tag der offenen Tür, bei dem – in Zusammenarbeit mit dem Müther-Archiv – eine Ausstellung zum Leben und Wirken von Ulrich Müther gezeigt und die Hyparschale kostenfrei den Interessierten zugänglich gemacht werden soll.



Was kostet der Eintritt zur Banksy-Ausstellung?



ab 20 Euro für Erwachsene, Kinder 12 Euro und ermäßigt 16 Euro im Vorverkauf

an der Tageskasse 22 Euro, Kinder 14 Euro und ermäßigt 18 Euro

am Wochenende und an Feiertagen 24 Euro für Erwachsene, Kinder 16 Euro und ermäßigt 20 Euro



Die Karten können online oder auch vor Ort erworben werden.



Gibt es ein gastronomisches Angebot?

Es gibt ein Café mit Freisitz, Kaffee und Kuchen und warmen Speisen. Es ist zu den Ausstellungszeiten geöffnet:



Dienstag bis Donnerstag: 11-18 Uhr

Freitag, Samstag und Feiertag: 11-19 Uhr



Gibt es Parkplätze vor Ort?

Ja, sie sind gebührenpflichtig.



Ist die Hyparschale barrierefrei?

Ja, die Hyparschale ist für Rollstuhl, sowie Rollatoren barrierefrei zugänglich.



Wieviel Zeit sollte man für die Besichtigung einplanen?

Sie benötigen etwa 1,5 bis 2 Stunden um die Ausstellung entspannt zu besichtigen, man darf sich aber auch den ganzen Tag in der Hyparschale aufhalten. Zusätzlich ist die Hyparschale klimatisiert und verfügt über Schließfächer.