Die Sanierungsarbeiten waren wie geplant in diesem Sommer abgeschlossen worden. Die Halle bekam zuvor nicht nur ein neues Dach, sondern auch neu gestaltete Innenräume. Bis zu 500 Personen finden nun in der neuen Hyparschale Platz. Die Stadt gab die Kosten der Sanierung mit rund 22 Millionen Euro an. Das ist mehr, als geplant war.