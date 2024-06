Die ursprüngliche Halle wurde nach Plänen des in Binz geborenen Bauingenieurs Ulrich Müther errichtet. Müther, der so markante Gebäude wie den Teepott in Warnemünde oder das bereits abgerissene Restaurant "Ahornblatt" in Berlin schuf, hat mit dem Vorbau des ehemaligen RFT-Fachmarktes in der Innenstadt oder einem Blumenpavillon in Stadtfeld weitere architektonische Spuren in Magdeburg hinterlassen. Auch das Fahnenmonument am Elbweg hat Müther in Zusammenarbeit mit Horst Freitag nach Entwürfen des Künstlers Joachim Sendler umgesetzt. Weniger bekannt ist die Börde Stube, die mittlerweile abgebrochen wurde. Die Gaststätte Kosmos in Magdeburg Reform gibt es heute noch. Heute ist eine Apotheke in dem Gebäude.