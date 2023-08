Wer die Hyparschale am Ende tatsächlich betreibt und welche Veranstaltungen genau stattfinden werden, ist laut Geiger noch offen. Heißer Kandidat sei die kommunale Messe und Veranstaltungsgesellchaft Magdeburg ( MVGM ). Geplant sei, dass der gleiche Betreiber zukünftig auch die benachbarte und ebenfalls in der Sanierung befindliche Stadthalle übernehme, sodass sich beide Veranstaltungsorte keine Konkurrenz machten, sondern ergänzten. Ob es also tatsächlich auch Boxkämpfe in der Halle geben werde, sei derzeit unklar.

"Fast jeder in Magdeburg hat irgendwelche Erinnerungen an die vielfältige Nutzung der Hyparschale. Und da bleibt zu hoffen, dass das auch künftig so sein wird, dass die Art der Veranstaltung so vielfältig ist, dass da wirklich viele was davon haben." Jetzt hoffe er darauf, dass von baulicher Seite erst einmal wirklich alles wie geplant funktioniere und die Hyparschale dann wirklich ohne zusätzliche Kosten Mitte 2024 in Betrieb gehen könne.