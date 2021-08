Erbaut wurde die Hyparschale nach einen Entwurf von Ulrich Müther, der mehr als 70 Schalenbauten entworfen hat. Die Hyparschale ist die größte von den rund fünfzig noch bestehenden Werken des Bauingenieurs, der die Architekturmoderne in der DDR prägte. Was nur wenige wissen: In Magdeburg gibt insgesamt noch vier weitere Müther-Bauten, darunter das Fahnenmonument an der Elbe und einen kleinen Blumen-Laden.