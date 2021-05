In der Annahmestelle für Grünschnitt in Magdeburg-Buckau herrscht reger Betrieb. Mit Autos, Fahrrädern und Schubkarren transportieren die Menschen ihren Abfall hierher in die Sandbreite. Wer mag, muss nicht einmal aussteigen, denn die Mitarbeitenden entladen auf Wunsch die Fahrzeuge für ihre Kunden.