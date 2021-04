Wer in Magdeburg 60 Jahre oder älter ist, kann sich nach Ostern mit dem Wirkstoff von Astrazeneca impfen lassen. Wie das Sozialministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat die Stadt Impfungen für Jedermann ab dieser Altersgrenze freigegeben. Das betrifft somit auch die Menschen, die zur Prioritätsgruppe 3 gehören und für die aktuell eigentlich noch nicht ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Die Online-Terminbuchung der Stadt zeigte am Sonnabend zahlreiche freie Termine ab Dienstagmittag an.