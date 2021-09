Die Lichtshow "Magdeburg in Light" wird am 22., 23. und 24. September 2021 um jeweils 21 Uhr und 22 Uhr am Westportal des Doms gezeigt. Karten gibt es in den "Biber"-Vorverkaufsstellen in Magdeburg. Wer kein Ticket bekommt oder keine Zeit hat, kann die Lichtinstallationen auch per Livestream im Internet verfolgen.