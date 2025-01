Trend aus den USA Spaß an grauen Tagen: Warum ein Indoorspielplatzbesuch für Familien lohnen kann

11. Januar 2025, 05:00 Uhr

Wenn die Tage kurz und grau sind, ist die Lust auf Spielplatzbesuche im Freien oft schnell verflogen. Trotzdem brauchen Kinder Bewegung und Abenteuer. Tipps für Indoor-Spaß an tristen Tagen gibt es in einer neuen #hinREISEND-Episode, denn Indoorspielplätze bieten Freizeitspaß bei jedem Wetter. Rund 20 gibt es in Sachsen-Anhalt. Ein Besuch an einem Ort, an dem nicht nur kleine Kinder in kurzer Zeit große Abenteuer erleben können.