Die Zuckerschwerdtsche Villa auf dem Werder in Magdeburg war 23 Jahre lang die Heimstadt des Theaters an der Angel. Nun wird sie zum Insel Theater. Anne und Frank Struve haben das freie Theater in dem sanierungsbedürftigen Gebäude übernommen. Die bisherigen Akteure, Ines Lacroix und Mathias Engel, gehen zumindest offiziell in den Ruhestand – dem Theater wollen sie aber dennoch treu bleiben. Das gab den neuen Betreibern auch den Mut für das Projekt Insel Theater. Sie sind dem Theater, seinen Akteuren und Ideen schon lange verbunden.

Die neue Theaterchefin Anne Struve sagt MDR KULTUR, sie sei über das Theater an der Angel ab 2011 erst richtig zum Theater gekommen. Dort habe sie sich angesprochen gefühlt, sowohl von dem Haus wie auch den Menschen auf der Bühne, die sie lachen gehört hätten und auch zum Weinen gebracht hätten. Das sei ein wahnsinniges Aha-Erlebnis gewesen, betont sie.

Die Frage ist nicht, warum braucht Magdeburg so einen Ort, sondern warum hat Magdeburg nicht mehr solche Orte? Frank Struve, Leiter des Insel Theaters

Kein Konkurrenzdenken in Magdeburg

Anne Struve hatte damals in der Küche angefangen, stand aber bald auch selbst auf der Bühne. Auch ihren Ehepartner Frank hat sie dort kennengelernt. Er hatte schon als Schüler für die Technik im Haus gesorgt.

Es folgte Schauspielschule und Familiengründung. Doch nach längerer Zeit in Berlin hat es beide wieder in ihre Heimat Magdeburg zurückgezogen. Dort wollten sie ihr Kind aufziehen – und dort sahen sie auch bessere Chancen für eigenständige Kulturangebote, als in der Großstadt Berlin, wo es bereits ein Riesenangebot gäbe, so Anne Struve. Bildrechte: Insel Theater/Marco Sensche

Zudem kenne ihr Mann Frank in Magdeburg "quasi alle Kulturschaffenden", sagt sie. Und Vernetzung sei in der freien Theaterszene überlebenswichtig, findet Frank Struve, deshalb gebe es auch keine Konkurrenz. Im Gegenteil: "Je mehr Kultur, umso besser", hebt er hervor. Die Frage sei nicht, warum Magdeburg so einen Ort benötige, sondern warum Magdeburg nicht mehr solche Orte hat.

Große Verantwortung

Die beiden Mittdreißiger haben sich daher der Herausforderung gestellt – und die ist bei einem Freien Theater nicht ohne. Da ist die Verantwortung für die Villa, die sie pachten. Vor allem aber tragen sie für das Team Verantwortung, denn zumindest die Menschen in der Technik und die Kunstschaffenden müssen bezahlt werden. Bildrechte: Insel Theater

Zudem hätten sie viele Menschen, die kein Geld dafür bekämen, wenn sie beispielsweise die Weihnachtsdeko abnehmen oder die Wäsche bügeln würden, sagt Frank Struve und betont: "Ohne die ginge es definitiv nicht!"

Wie sich das Vorhaben finanziell gestaltet, können sie erst im laufenden Betrieb beurteilen. Momentan hätten sie noch viel Enthusiasmus und Hoffnung, dass all ihre Ideen aufgehen und finanziell schwarze und nicht rote Zahlen erzeugen würden, so Frank Struve. Eine Förderung hätten sie noch nicht beantragt.

Mascha Kaléko auf dem Theater

Wie es für das Insel Theater weiter geht, hängt auch vom Repertoire und dem Erfolg beim Publikum ab. Für den Beginn ihrer neuen Saison haben sie das Stück "Die Koffer voll von Sehnsucht" auf den Spielplan gesetzt, eine Hommage an die Dichterin Mascha Kaléko. Damit sind sie recht aktuell, denn derzeit wird an den 50. Todestag der berühmten Lyrikerin erinnert. Im Stück am Inseltheater wird deren Leben über Gedichte und Brieffragmente erzählt wird. Bildrechte: Insel Theater/Marco Sensche

Zum Valentinstag am 14. Februar geht es in dem Stück "Valentines" um starke Frauen und ihre bewegenden Abschiedsbriefe – auf der Bühne stehen Anne Struve und Ines Lacroix. Die Aufführung ist laut Webseite bereits ausverkauft. "Auf hoher See" ist wiederum ein komisch-skurriles Spiel um Macht, Moral und Überleben.

Und auch wenn das Repertoire derzeit noch recht überschaubar ist, gibt es schon Ideen für Gastspiele oder auch Kindertheater und auch der Garten soll im Sommer nicht mehr nur theatral bespielt werden, sondern auch gastronomisch.