Wer hinter dem Instagram-Account "Der ewige Lutz Trümper" steckt

Der ewige Lutz Trümper: "Da nicht nur ich Ideen für den Account und die einzelnen Memes liefere, würde ich da allgemeiner bleiben wollen. Wir leben alle in Magdeburg und sind mit der Stadt zum Teil lange verbunden. Ich glaube fast alle von uns haben studiert – die meisten sogar in Magdeburg. Die beruflichen Kontexte sind vielfältig. Ich denke da eint uns eher Magdeburg als Stadt, in der wir alle leben und arbeiten."

"Am 5. März erschien ein Artikel von Katja Tessnow in der Volksstimme. Titel: Rücktritt vom Rücktritt. Darin ging es um den von Lutz Trümper angekündigten Rücktritt aus dem Dezember 2020 und aktuellen Überlegungen des Oberbürgermeisters dazu – dass ihn die Gedanken vom Rücktritt vom Rücktritt durchaus beschäftigen. Das war sicher ausschlaggebend. Immerhin sind das bislang zwei Jahrzehnte Lutz Trümper. Und jetzt: To be continued (Fortsetzung folgt, Anm. d. Red.)? Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel viele Jugendliche in der Stadt eigentlich nur Lutz Trümper als Oberbürgermeister kennen – das ist schon irgendwie beeindruckend. Das war auch letztendlich Stichwortgeber für den Account. Letztendlich scheint, wenn man den Artikel so lesen möchte, Lutz Trümper zu entscheiden, wann er abtritt. Das ruft ja nach einer Kunstfigur wie den "ewigen Lutz Trümper".